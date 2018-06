Auto krachte in Briger Coop-Filiale

Glück im Unglück. Durch eine Kollision auf der Apollostrasse landete am vergangenen Samstag ein Personenwagen im östlichen Eingangsbereich der Coop-Filiale in Brig-Glis. Foto: zvg

Am vergangenen Samstag prallte ein Personenwagen in den östlichen Eingang der Coop-Filiale in Brig-Glis. Dem Unfall ging eine Kollision mit einem weiteren Fahrzeug voraus. Personen kamen keine zu Schaden.

Wie Mathias Volken, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage des «Walliser Boten» erklärt, ereignete sich der Verkehrsunfall bereits am vergangenen Samstagmorgen.

Wie erste Erkenntnisse zeigten, so Volken, sei die Fahrzeuglenkerin vom angrenzenden Parkplatz auf die Apollostrasse eingebogen. «Hier kollidierte sie mit einem von der Gliserallee her korrekt entgegenkommenden Auto. In der Folge wurde das Fahrzeug der Lenkerin in den Eingangsbereich der Filiale geschleudert.»

Die Lenkerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Fussgänger oder Kunden des Supermarktes kamen keine zu Schaden. «Die genaue Ursache dieses Verkehrsunfalls wird derzeit abgeklärt», so Kapo-Mediensprecher Volken.

msu

08. Juni 2018, 20:11

Artikel teilen