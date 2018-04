Autobahn zwischen Visp Ost und Brig-Glis wird vorübergehend gesperrt

Am Freitag wird der Tunnel Eyholz eröffnet. Zu diesem Zweck müssen verschiedene Signalisationsarbeiten auf der bestehenden Autobahn ausgeführt werden. Dies erfordert eine Sperrung der Autobahn zwischen Brig-Glis und Visp Ost am Donnerstag in beiden Richtungen und am Freitagvormittag in Richtung Visp Ost.

Damit der Tunnel Eyholz am Freitag, 13. April, in Betrieb genommen werden kann, müssen vorgängig noch verschiedene Abschlussarbeiten ausgeführt werden. Dabei geht es unter anderem um das Entfernen der provisorischen Leiteinrichtung bei der Ausfahrt Visp Ost sowie der Ausführung von Markierungsarbeiten und weiteren kleineren Arbeiten.

Zu diesem Zweck ist die Autobahn zwischen Brig-Glis (Bildackerkreisel) und Visp Ost (Grosshüs) ab Donnerstag, 12. April um 9.00 Uhr bis Freitag, 13. April um 6.00 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Am Freitag, 13. April, ist die Autobahn zwischen Brig-Glis (Bildackerkreisel) und Visp Ost von 6.00 Uhr bis 11.30 Uhr in Richtung Visp Ost gesperrt. In Richtung Brig-Glis ist die Autobahn offen. Die Sperrung sowie die Umleitung sind entsprechend signalisiert.

11. April 2018, 10:23

