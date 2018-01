Autobahnabschnitt Susten – Gampel mehrmals kurzzeitig gesperrt

Auf der Autobahn A9 zwischen Susten und Gampel sind bis Dezember 2018 Unterhaltsarbeiten und periodische Messungen geplant. Die Teilstrecke wird daher einmal pro Monat kurzzeitig für einige Stunden pro Richtung gesperrt.

Auf den Fahrbahnen der neuen Teilstrecke der Autobahn A9 zwischen Susten und Gampel rollt seit gut einem Jahr der Verkehr. Das bedeutet auch, dass auf der Strecke reguläre Unterhalts- und Reinigungsarbeiten ausgeführt werden müssen. Ferner läuft derzeit noch ein Monitoring beim gedeckten Einschnitt Turtmann.

Die Arbeiten im Rahmen des Monitorings werden einmal pro Monat ausgeführt. Sie bedingen jeweils eine kurzzeitige Sperrung in einer Fahrtrichtung, informiert das Bundesamt für Strassen ASTRA in einer Mitteilung. Um die Verkehrsbehinderungen zu minimieren, werden diese Arbeiten mit anderen Unterhaltsarbeiten kombiniert. Sämtliche Arbeiten werden ausserhalb der Spitzenzeiten durchgeführt.

Die Sperrungen, so das ASTRA weiter, finden monatlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt, am ersten Tag in Fahrtrichtung Visp, am zweiten Tag in Fahrtrichtung Sitten, jeweils von 9 Uhr bis 15 Uhr.

Die Arbeiten sind am 15. und 16. Januar, 12. und 13. Februar, 12. und 13. März, 9. und 10. April, 7. und 8. Mai, 11. und 12. Juni, 9. und 10. Juli, 13. und 14. August, 10. und 11. September, 8. und 9. Oktober, 12. und 13. November und am 10. und 11. Dezember 2018 geplant.

Der Verkehr wird während den Streckensperrungen jeweils über die Kantonsstrasse umgeleitet.

pd / pan

11. Januar 2018, 10:54

