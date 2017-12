Zusätzliche Verbindungen für Autofahrer und Bahnreisende

Am Autoverlad Simplon sollen ab dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag zusätzliche Verladezüge eingesetzt werden. (Archiv) Foto: zvg

Mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag betreibt die BLS neu den Autoverlad am Simplon. Auf der Strecke zwischen Brig und Iselle soll das Angebot ausgebaut werden. Mehr Verbindungen soll es auch für Bahnreisende zwischen Brig und Domodossola geben.

Nachdem die SBB bekannt gegeben hatte, auf den Betrieb des Autoverlads am Simplon zu verzichten, wird die Strecke zwischen Brig und Iselle ab dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag nun von der BLS betrieben. Das Angebot auf der Strecke soll gemäss Mitteilung der BLS an insgesamt 35 Tagen pro Jahr verbessert werden. Laut BLS sollen die Autozüge während den Feiertagen wie Ostern oder Auffahrt sowie an nachfragestarken Wochenenden im Sommer und im Herbst stündlich fahren. An den übrigen Tagen bleibt der 90-Minuten-Takt bestehen. Jedoch werden sämtliche Autozüge ab dem Fahrplanwechsel als reine Verladezüge geführt, Bahnreisende können nicht mehr mitfahren.

Ab dem 10. Dezember 2017 werden beim RegioExpress Lötschberger auf der Strecke zischen Domodossola und Brig zudem zwei Lücken im Fahrplan geschlossen: Neu verkehrt abends täglich ein zusätzlicher Zug zwischen Brig und Domodossola (Brig ab 22.22 Uhr/ Domodossola ab 22.58 Uhr). Ebenfalls wird am Samstag- und Sonntagmorgen eine zusätzliche Verbindung angeboten (Brig ab 5.22 Uhr/ Domodossola ab 5.58 Uhr). Diese Fahrplanverdichtungen setzt die BLS in Absprache mit dem Kanton Wallis und der «Agenzia della Mobilità Piemontese» um. Den Feierabendzug um 17.22 Uhr von Brig nach Domodossola verstärkt die BLS saisonal und je nach Passagieraufkommen mit einer zusätzlichen Zugskomposition.

Den regionalen Bahnverkehr am Simplon betreibt die BLS seit Dezember 2016. Ein-zelne, stark ausgelastete Züge hat die BLS mit zusätzlichen Zugskompositionen verstärkt. Der Samstags-Zug zwischen Brig und Domodossola (Brig ab 11.22 Uhr) wird seit Mitte August mit zusätzlichen Wagen geführt. Der Morgenzug zwischen Domodossola und Brig (Domodossola ab 5.58 Uhr) verkehrt seit Anfang Oktober mit einem grösseren Sitzplatzangebot.

