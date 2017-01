Backen für den guten Zweck

Das K8-Team beschäftigt sich im Laufe des Jahres mit diversen Aktivitäten. Ein fixer Termin ist jeweils das traditionelle «Zopf backen» zu Weihnachten.

Am vergangenen Dienstag konnte das K8-Team im Restaurant Baltschiederbach der Präsidentin der Organisation Sonne für behinderte Kinder, Kalbermatten Carmen, einen Check von 3'200 Franken überreichen.

Bereits zum siebten Mal konnten die Hobbybäcker eine gemeinnützige Institution beschenken. «Ein herzlicher Dank geht an die Abnehmer von Zöpfen und an alle, die die Aktion mit ihren Spenden unterstützt haben», so die Mitglieder des K8.

Kalbermatten Carmen, Präsidentin der Organisation Sonne für behinderte Kinder, zeigte sich sehr erfreut und bedankte sich herzlich für die noble Geste.

pd/noa

11. Januar 2017, 13:07

