Bahnstrecke am Oberalp auf mehreren hundert Metern verschüttet

Nach einer Lawine am Oberalp in der Nacht auf Mittwoch sind die Geleise der Matterhorn Gotthard Bahn auf mehreren hundert Metern verschüttet. Der Schnee beschädigte Bahnanlagen. Verletzt wurde niemand. Die Strecke bleibt mindestens bis am Donnerstag zu.

Artikel zum Thema Gratlawine am Natischerberg künstlich ausgelöst

Die Lawine ging am frühen Mittwoch in Uri zwischen Nätschen und dem Oberalppass an der Grenze zu Graubünden nieder. Züge waren in der Region keine unterwegs. Die Lawine löste sich vor Betriebsbeginn, wie Bahnsprecher Jan Bärwalde auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte.

Auf einem Bild vom Lawinenort ist zu sehen, wie meterhohe Schneemassen bis hinauf zur Fahrleitung die Geleise zudeckten. Eine Schneeräumungsequipe, die routinemässig unterwegs war, stiess laut Bärwalde am frühen Morgen auf die verschütteten Geleise. Eine vorsorgliche Sprengung im Verlauf des Morgens löste zusätzliche Schneemassen, die ebenfalls auf das Trassee fielen.

Insgesamt ist die Strecke zwischen Nätschen UR und der Passhöhe auf einer Länge von mehreren hundert Metern verschüttet, wie der Bahnsprecher sagte. Der Schnee verbog Masten und beschädigte stellenweise auch die Fahrleitung. Das genaue Schadensausmass war am Mittwoch noch unklar.

Pistenfahrzeuge im Einsatz

Rund 20 Personen waren am Mittwoch mit der Schneeräumung beschäftigt. Es kamen Pistenfahrzeuge und die Schneeschleuder zum Einsatz. Den Bahnen eilten auch Mitarbeiter des Lawinenwarndienstes Uri und der Bergbahnen Andermatt Sedrun zu Hilfe.

Am Mittwoch verkehrten zwischen Nätschen UR und dem Oberalppass keine Züge. Die Züge von Disentis GR nach Andermatt wurden auf dem Oberalppass gewendet. Reisende des Glacier-Expresses wurden via Zürich und Chur umgeleitet.

Die Strecke bleibe wohl auch am Donnerstag zu, sagte der Bahnsprecher. Die Sperrung hänge vom Schaden und den Reparaturarbeiten ab. Das Ausmass der Schäden könne erst abgeschätzt werden, wenn die Schneemassen beseitigt seien.

Für Lawinen bekannt

Der Ort des Zwischenfalls befindet sich auf rund 2000 Metern über Meer in einem Lawinengebiet. Es handelt sich laut Angaben der Bahn um den praktisch höchsten Punkt der Matterhorn Gotthard Bahn. In der Nähe gibt es zahlreiche Lawinenverbauungen.

Lawinenniedergänge seien am Oberalp keine Seltenheit, sagte der Bahnsprecher. Das Bahnunternehmen sei mehrmals täglich mit dem Lawinenwarndienst in Kontakt und würde die Situation laufend beurteilten. Bei einer Gefahr werde die Strecke jeweils sofort gesperrt.

08. März 2017, 16:46

Artikel teilen