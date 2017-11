Neun lokale Bands rocken das Moshpit

Gestern Abend fegte im Natischer Moshpit die dritte Auflage des Bandmarathons über die Bühne. Neun lokale Bands – von jung bis erfahren – verzückten dabei die volle Bude mit einer jeweils 15-minütigen Kostprobe ihres Könnens.

Der Bandmarathon wurde erstmals 2015 von dem damals gegründeten Verein «Band District Wallis» organisiert. Die Idee des Vereins ist es, Rock- und Metalbands aus dem Oberwallis zusammenzubringen, damit unter ihnen ein Austausch stattfinden kann. Die Gruppen sollen zusammenarbeiten und sich auch gegenseitig fördern, so wie es beim Bandmarathon geschieht. Dort erhalten beispielsweise die jüngeren, noch weniger etablierten Bands die Chance, in einem ausverkauften Mohspit aufzutreten.

In diesen Jahr standen mit Allpot Futsch, Cremation, Child of Pain, Pandemic Death, Desert Gatan, Godless Descent, The Cousins, Second that Motion sowie der neu gegründeten Band Tatz, neun lokale Bands auf der Bühne.

Mehr zum Marathon – darunter auch ein Interview mit dem Organisator des Bandmarathons Daniel Bumann sowie dem Vereinspräsidenten David Zenhäusern – lesen sie im Walliser Bote vom 20. November.

mas

19. November 2017, 15:54

