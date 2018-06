«Bauatelier12» gewinnt Award für Anbau der St. Jodern Kellerei

Architektur | In der Kategorie Läden, Kundencenters und Flagship-Stores

Das «Bauatelier12» in Visp hat für seinen Erweiterungsbau für die St. Jodern Kellerei Visperterminen den Schweizerischen Marketing und Architektur Award 2018 gewonnen.

Das «Bauatelier12» durfte sich an der Preisverleihung im KKL Luzern am Freitagabend über den Schweizerischen Marketing und Architektur Award 2018 in der Kategorie Läden, Kundencenters und Flagship-Stores freuen. Hinzu kam der zum ersten Mal verliehene Publikumspreis. Im Vorfeld konnten Interessierte online für ihren Favoriten abstimmen. Mit einer deutlichen Mehrheit setzte sich der Erweiterungsbau der St. Jodern Kellerei durch.

Die Verleihung des Schweizerischen Marketing und Architektur Awards hat sich als wichtiger Anlass in der Architekturszene etabliert und geniesst hohes Ansehen. Der Award zeichnet Firmen, Institutionen, Architekten, Marketingfachleute und Bauherren aus, welche die Architektur als dreidimensionales Marketinginstrument hochwertig und sinnvoll einsetzen.

Moderiert wurde der Anlass von TV-Frau Eva Wannenmacher. Für Auflockerung und Unterhaltung sorgte Mia Aegerter mit Songs von ihrem Album «Nichts für Feiglinge». Bei Welcome-Drink und Apéro riche konnten die Gäste spannende Gespräche führen und ihre Beziehungsnetzwerke ausbauen.

pd/map

11. Juni 2018, 17:56

Artikel teilen