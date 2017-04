Saastal heimst sechs Awards ein

Vertreter der Saastal Bergbahnen AG konnten am Dienstag den renommierten Skiareatest-Award in sechs Kategorien entgegennehmen. Geprüft wurden insgesamt 39 Winterdestinationen aus fünf Alpenländern.

Der internationale Skiareatest ist in den vergangenen Jahren in der Tourismusbranche in punkto Qualität, Gästeservice und Sicherheit zu einem fixen Gradmesser geworden und bewertet alljährlich Skigebiete im gesamten Alpenraum. In der Wintersaison 2016/17 besuchte das Testteam 39 Skigebiete in der Schweiz, in Österreich, Italien, Slowenien und Frankreich. Von der Pistenpräparierung über das Gästeinformationssystem bis hin zur Freundlichkeit des Personals werden verschiedenste Kategorien bereits seit 22 Jahren bewertet.

An der Preisverleihung im österreichischen Pertisau am Achensee konnte eine Delegation aus Saas-Fee gleich sechs Skiareatest-Awards entgegennehmen: Testsieger 2016/17 Gold Schweiz, Internationales Pistengütesigel Gold, Beschneiungstrophy, Freundlichstes Bahnpersonal, Fun & Action sowie die Kunsttrophy für die Neuinszenierung des weltgrössten Eispavillons auf dem Mittelallalin.

«Wir sind sehr stolz auf die sechs Awards und sehen dies als Zeichen der Wertschätzung gegenüber der tollen Arbeit, welche unsere Mitarbeitenden täglich leisten», freut sich Urs Zurbriggen, stellvertretender Geschäftsleiter der Saastal Bergbahnen AG. Für Skiareatest-Präsident Klaus Hönigsberger geht es nebst der Prämierung von guten Leistungen auch darum, die Mitarbeitenden in den Skigebieten zu motivieren.

pd/map

26. April 2017, 15:09

Artikel teilen