Drei von zehn Todesopfer im Strassenverkehr sind Töfffahrer

Die Motorradsaison steht in den Startlöchern. Die Walliser Kantonspolizei ruft in diesem Zusammenhang zu Vorsicht auf: Drei von zehn Todesopfern auf Schweizer Strassen sind Töfffahrer.

Für einen Motorradfahrer ist das Risiko 20 Mal grösser, sich bei einem Verkehrsunfall schwere oder tödliche Verletzungen zuzuziehen, als für Insassen in einem Personenwagen. Generell ist die Unfallursache ein nicht Einhalten des Vortritts eines anderen Verkehrsteilnehmers oder überhöhter Geschwindigkeit zuzuschreiben.

Die sonnigen Tage rücken immer näher. In den nächsten Monaten ist auf den Strassen im Kanton mit einer Grosszahl an Motorradfahrern zu rechnen. Die Kantonspolizei wird in Zusammenarbeit mit der «Fédération Motorisée Valaisanne», dem ACS und «Valais-Wallis Promotion» zwei Präventionstage durchführen.

Diesen finden am Freitag, 9. Juni, ab 15:00 Uhr in Martinach (Kreisel Transalpin) und am Samstag, 1. Juli, ab 10:00 Uhr auf dem Nufenenpass statt. Der ACS und die Mitglieder der «Fédération Motorisée Valaisanne» werden mit einem Stand für technische Kontrollen, einem Informationsstand betreffend der Motorradausrüstung sowie einem Gratis-Sehtest vor Ort zur Verfügung stehen. Während diesen Tagen haben die Verkehrsteilnehmer zudem die Möglichkeit, Ratschläge der Präventionsspezialisten entgegenzunehmen.

pd/map

23. Mai 2017, 14:00

