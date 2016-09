Beim Abstieg tödlich gestürzt

Alpinismus | Bergsteiger stirbt am Alphubel

Ein Bergsteiger verlor an der Ostflanke des Alphubels sein Leben. Foto: Manu Imseng

Am Samstag hat sich am Alphubel ein tödlichen Unfall ereignet. Ein Alpinist verlor dabei sein Leben.

Artikel zum Thema «Die Berge sind keine Männerwelt»

Wie die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, verunglückte am gestrigen Samstag ein Alpinist am Alphubel. Zwei Bergsteiger befanden sich nach der Besteigung des Alphubels auf dem Abstieg zum Mischabeljoch-Biwak.

Unmittelbar vor dem Biwak stürzten die beiden angeseilten Berggänger aus bislang unbekannten Gründen in die vergletscherte Ostflanke.

Rund 80 bis 90 Meter unterhalb des Grates kamen sie einem Gletscherschrund zum Stillstand. Während einer der beiden ausserhalb der Spalte liegen blieb, wurde der andere in der Gletscherspalte von den nachrutschenden Schneemassen begraben.

Der Bergsteiger konnte von der Rettungsstation Saas unter einer zwei bis drei Meter tiefen Schneedecke nur noch tot geborgen werden. Beim Opfer handelt es sich um einen 38-jährigen österreichischen Staatsangehörigen.

pd/noa

Artikel teilen