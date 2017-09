Belebte Jugend am Brigerberg

Am vergangenen Wochenende reisten 45 Jugendliche aus Ried-Brig und Termen an den Gardasee. Auf dem Programm stand der Besuch im Gardaland und das Geniessen des italienischen Flairs am Lago Maggiore.

Samstagfrüh um 04:50 Uhr fuhr die Jungmannschaft des Jugendvereins Brigerbärg in Ried-Brig ab

Richtung Gardasee. Mit trendiger Musik und unterhaltsamen Spielen dauerte die Anreise im Bus rund 5

Stunden. Den Tag verbrachten die 45 Jugendlichen im Gardaland wo Adrenalinjunkies und Geniesser auf

ihre Kosten kamen.



Nach einem reichhaltigen Nachtessen wurde die Geselligkeit gepflegt. «Es ist schön zu sehen, dass in

den letzten zwei, drei Jahren wieder mehr Jugendliche am Vereinsleben teilnehmen. In Zeiten von

WhatsApp, Facebook, Snapchat und Co, scheint das Bedürfnis nach richtigen Gesprächen und

Kontakten trotzdem wichtig.» Meint Silvio Burgener, der seit 9 Jahren zum Vorstand zählt. Das war nicht

immer so, wie Burgener weiss. «Der Jugendverein zählte ein paar magere Jahre. Gute

Vorstandskollegen, abwechslungsreiche Aktivitäten und klare Linien, das braucht es für ein

funktionierendes Vereinsleben.»



Ausgeschlafen und gestärkt durch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, fuhren die Jugendlichen am

Sonntag zurück Richtung Schweiz. Die Mittagspause in Stresa am Lago Maggiore lies spätsommerliche

Gefühle hochkommen. Vollgetankt mit warmen Sonnenstrahlen und feinem Essen stand die letzte Etappe

über den Simplonpass nach Ried-Brig auf dem Programm.

Der Jugendverein Brigerbärg darf in den beiden Gemeinden Termen und Ried-Brig auf Unterstützung

zählen und bemüht sich für ein attraktives Angebot für die Jugendlichen in den Dörfern.

pd/noa

18. September 2017, 15:46

