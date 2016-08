Wetter gut – Start geglückt

Seit Monaten plant, organisiert und gestaltet ganz Bellwald die 2. Heimattagung in Bellwald. In der letzten Woche wurde den zahlreichen Kellern, der Mehrzweckhalle und dem alten Dorfkern der letzte Schliff gegeben und der Rest vom Dorf raus geputzt. Umso mehr freut es alle Organisatoren, dass die Heimattagung sehr erfolgreich gestartet hat.

Bei schönstem Wetter mit schon fast tropischen Temperaturen ist gestern die Heimattagung äusserst erfolgreich gestartet. Die Eröffnungsfeier wurde so gut besucht, dass die Sitzplätze auf Dorfplatz in Bellwald knapp wurden. Zahlreiche Gäste wurden von den bis spät in den Abend hinein warmen Temperaturen nach Bellwald gelockt, wo sie sich bei Musik und Comedy von den verschiedenen Kellern verköstigen liessen. Es herrschte eine durchweg tolle Stimmung und es wurde ausgelassen bis in den frühen Morgen gefeiert. Das Ok sowie auch die Betreiber der Keller sind mehr als zufrieden mit dem Start und freuen sich darauf, wenn der Besucherstrom weiter anhält.

Die Zeichen dafür stehen gut. Da auch die angebotenen Wanderungen am Samstagmorgen und am frühen Nachmittag sehr gut besucht sind. Zahlreiche Zuschauer schauten nicht nur dem Schuhmacher genau auf die Finger, während dieser nach alter Tradition sein Handwerk vorführte. Schon jetzt ist die Heimattagung ein voller Erfolg und erfüllt ihren Zweck voll und ganz. Es wurde an diesem Wochenende ein Begegnungsort für alle geschaffen.

pd / zen

27. August 2016, 19:39

Artikel teilen