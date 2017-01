Bellwald Tourismus mit Verlusten

Am Samstagabend hat Bellwald Tourismus ihre Generalversammlung abgehalten. Der Geschäftsbericht für das vergangenen Jahr zeugt von schwierigen Zeiten.

Auf 38 Seiten finden sich alle Ereignisse und Fakten zum vergangenen Geschäftsjahr von Bellwald Tourismus. Besonders die Finanzen fallen auf. Während das Jahr 2015 in der Erfolgsrechnung mit einem Plus von rund 1500 Franken abgeschlossen hat. Ist das Jahr 2016 mit einem Minus von 32'500 Franken deutlich schlechter ausgefallen.

Es ist der erste Verlust seit Jahren. Grund dafür sind laut Angaben der Verantwortlichen die Kurtaxen. «Der Verlust erklärt sich auf Grund der fehlenden Kurtaxeneinnahmen (-20‘000. -) sowie dem Vorstandsentscheid das Schreiben der freiwilligen Kurtaxenzahlungen für das vergangene Geschäftsjahr nicht mehr zu versenden (-5‘000.-). Dies wegen der im Geschäftsjahr laufenden Kurtaxenumstellung sowie den vielen Sponsoring- und Unterstützungsgesuchen in und um Bellwald», so David Wyssen, Geschäftsführer Bellwald Sportbahnen AG und Bellwald Tourismus.

Wirtschaftslage geht auch an Bellwald nicht vorbei

Bellwald Tourismus lag allerdings nicht auf der faulen Haut. In über 130 Berichten, Artikeln oder Kampagnen wurde über verschiedene Medienkanäle über Bellwald berichtet.

Trotzdem sind auch im Jahr 2016 die Übernachtungen um 6.6 Prozent zurückgegangen. Der markanteste Rücklauf verzeichnet die Hotellerie. Doch auch darauf hat Bellwald bereits eine Massnahme lanciert. «Im heutigen digitalen Zeitalter sind für den aussenstehenden Gast welcher Bellwald nicht kennt nur Objekte über online Buchbarkeit auffindbar. Ohne genügend online buchbare Objekte verliert die gesamte Destination an Attraktivität, neue Gäste finden ihre Unterkunft in anderen Ferienorten und die Destination Bellwald verliert somit an Logiernächten. Aus diesem Grund hat sich Bellwald Tourismus dazu entschiedenen einen Workshop diesbezüglich zu organisieren», sagt Wyssen.

