Fünf Walliser Betriebe nominiert

Das Familien-Bergrestaurant Hannigalp in Grächen ist für den Best of Swiss Gastro Award nominiert. Foto: zvg

Für den diesjährigen Schweizer Publikumspreis Best of Swiss Gastro sind von der Fachjury die Nominierungen erfolgt. Unter den Nominierten finden sich fünf Walliser Betriebe.

Die erste Phase des Best of Swiss Gastro Award ist abgeschlossen. Über 180 unterschiedliche Betriebe haben sich für den Publikumspreis beworben. Jetzt hat die Fachjury die besten Betriebe nominiert.

In der Kategorie Activity 2019 ist das Familien-Bergrestaurant Hannigalp in Grächen nominiert und kämpft somit ganz vorne mit um den Master Best of Swiss Gastro 2019, die höchste Auszeichnung des Jahres. Ebenfalls nominiert wurden das saycheese! in Zermatt, das Hotel Grimsel Passhöhe auf dem Grimselpass, das Vie Montagne in Verbier sowie das Restaurant Buljes in Leukerbad.

Der Best of Swiss Gastro Award

Der Best of Swiss Gastro ist der einzige Award der Schweizer Gastronomie. Jährlich, seit 2004, werden die besten Gastronomiebetriebe ausgezeichnet. 2018 in den acht Kategorien Fine Dining (Gourmet), Classic (Traditionell), International (Landestypisch), On the Move (Take away & Selbstbedienung), Coffee (Café & Teestuben), Activity (Freizeit & Sport), Trend (Innovation) und Bar & Lounge (Nightlife).

Nach einer ersten Selektionsphase bewertet nun das Publikum vom 1. Juli bis zum 15. September ihre nominierten Favoriten in den acht Kategorien. Die jeweils drei Bestplatzierten pro Kategorie erhalten zusätzlich zum Gütesiegel Best of Swiss Gastro 2019 einen Pokal. Die höchste Auszeichnung des Publikumspreises, der Master Best of Swiss Gastro 2019, wird am 15. Oktober an den Hauptsieger vergeben.

pd/map

31. Juli 2018, 11:03

