Mehrere Bergtote im Unterwallis

Heute Vormittag mussten in der Region von Arolla mehrere Alpinisten gerettet werden. Die Berggänger wollten im gestrigen Föhnsturm von der Cabane des Dix zur Cabane des Vignettes hochsteigen und in der dortigen Berghütte Unterschlupf finden. Sie wurden jedoch unterwegs vom Sturm überrascht und mussten im Freien übernachten. Mehere sind in der Nacht erfroren. Auch die Air Zermatt musste heute Morgen drei Alpinisten beim Lyssloch bergen.

In einer grossen Rettungsaktion wurden heute Vormittag in der Region von Arolla mehrere Alpinisten geborgen, die gestern Abend von einem Sturm überrascht wurden und die Nacht im Freien verbringen mussten. Nach Informationen des «Walliser Bote» sind einige von ihnen in der Nacht erfroren. Die Kantonspolizei hat dies noch nicht bestätigt.

Die Alpinisten befanden sich auf dem Weg von der Cabane des Dix hinauf zur Hütte Vignettes. Bei der Rettungsaktion heute Vormittag wurden die Überlebenden von mehreren Hubschraubern in Spitäler gebracht.

Auch bei Zermatt musste eine Dreiergruppe augrund des Sturms draussen übernachten. Die Alpinisten konnten aber gemäss Air Zermatt heute Morgen geborgen werden.

Weitere Informationen folgen.

mas

30. April 2018, 14:57

Artikel teilen