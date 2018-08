Publikumspreis für Doku-Drama über Walliser Gletschersturz

Filmfestival Diablerets | Besucherandrang am Filmfestival in Diablerets

Das Filmfestival von Diablerets (FIFAD) hat den Besucherrekord vom Vorjahr egalisiert. Rund 23'000 Zuschauer verfolgten die 49. Ausgabe der Festspiele. Der Hauptpreis ging an den Film "Mountain" von Jennifer Peedom.

Thema des Films ist die Beziehung zwischen Mensch und Berg, von gestern bis heute. Das Werk werde getragen von einem grossartigen Text, der Stimme von Hollywood-Star Willem Dafoe und der Musik des Sydney Symphony Orchestras, teilte das FIFAD am Samstag in einem Communiqué mit. Die australische Regisseurin hatte bereits 2016 den Grossen Preis für ihren Film Sherpa gewonnen.

Unter den zahlreichen Preisen ging Le Diable d'or in der Kategorie Exploit an "Russi und Collombin - Das Duell" von Pierre Morath. Der Film erzählt die sportliche Rivalität der beiden charismatischen und völlig gegensätzlichen Skistars in den frühen 1970er-Jahren.

Der Publikumspreis ging an den Film von Christian Berrut, ein Doku-Drama über die Katastrophe von Giétroz. 1818 hatte ein Gletschersturz und die darauf folgende Flutwelle im Wallis 44 Menschen in den Tod gerissen.

Rund 40 Filme unterschiedlicher Länge und Genres wurden seit letzten Samstag gezeigt. Sie kamen aus zwölf Ländern, darunter die Schweiz und Frankreich, aber auch aus dem Iran und Polen.

11. August 2018, 20:15

