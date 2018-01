Betrügerisches Call Center sammelt Spenden im Namen des FC Raron

Philipp Theler, Präsident des FC Raron: «Wir haben niemanden damit beauftragt, per Telefon Geld für uns zu sammeln.» (Archiv) Foto: Walliser Bote

Im Namen des FC Raron ist ein Call Center auf Spender- und Gönnersuche für das 75-Jahr-Jubiläum des Vereins. Der Fussballclub hat allerding gar keinen Auftrag dazu erteilt.

Dem dreisten Betrugsversuch sei man am Freitag auf die Schliche gekommen, erklärt Philipp Theler, Präsident des FC Raron. «Jemand aus der Rarner Bevölkerung hat sich bei uns über dieses Vorgehen beschwert.» Die betreffende Person hatte einen Anruf eines Call Centers erhalten, das Geld für das 75-Jahr-Jubiläum des Vereins sammelte.

«Natürlich wurden wir stutzig», so Theler weiter. Nach Rücksprache mit dem Jubiläums-OK habe man sich dann dazu entschlossen, die Öffentlichkeit via Facebook über das betrügerische Verhalten dieses Call Centers zu informieren. «Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, bloss nichts zu spenden», betont der Präsident. «Wir haben niemanden damit beauftragt, per Telefon Geld für uns zu sammeln. Wenn wir das tun würden, dann selber, und sicher nicht über ein Call Center.»

Auch OK-Präsident Fabian Troger ergänzt, dass man auf jeden Fall persönlich auf potentielle Gönner zugehen würde. «Für das Ansehen des FC Raron ist diese Geschichte sehr ärgerlich», meint er. Rechtliche Schritte wurden bisher nicht eingeleitet. Derzeit sei man noch in Abklärung des Telefonnummers, unter dem der Anruf getätigt wurde. Der betroffene Rarner habe den Anrufer, der mit Deutschschweizer Dialekt sprach, gebeten, sich in ein paar Tagen nochmals zu melden – was bisher jedoch nicht geschah. «Offenbar handelt es sich hier um eine Abzockermasche mit System.»

15. Januar 2018, 15:30

Artikel teilen