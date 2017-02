Unterwalliser Gemeindepolizist trotz Trunkenfahrt im Dienst

Obwohl er in betrunkenem Zustand ein Mädchen angefahren hatte, ist der Gemeindepolizist von Evolène immer noch im Dienst.

Am Silvesterabend 2016 ist in Evolène ein 12-jähriges Mädchen von einem Auto, welches mit 80 km/h die Hauptstrasse entlang bretterte, am Fuss erfasst worden – die Ärzte diagnostizierten einen mehrfachen Knochenbruch am Knöchel. Der Fahrer flüchtete.

Pikant: Wie «Le Matin» berichtete, handelte es sich dabei um den Gemeindepolizisten von Evolène. Er wurde kurze Zeit nach dem Vorfall in betrunkenem Zustand angehalten. Die Polizei nahm ihm sein Permis ab und brachte ihn zur Ernüchterung in eine Zelle. Die Eltern des Mädchens zeigten den Gemeindepolizisten an.

Wie «Le Matin» nun berichtet, ist der betroffene Polizist immer noch im Dienst. «Wir haben bis jetzt noch keine Massnahmen ergriffen, weil wir die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten wollen», so Virginie Gaspoz, Gemeindepräsidentin von Evolène. Zudem sei er der einzige Polizist im Dorf und werde in der Wintersaison gebraucht.

09. Februar 2017, 14:58

