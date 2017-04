Betrunkener Walliser Polizist verurteilt

Ein Walliser Polizist, der am 31. Dezember 2016 in Evolène eine 12-Jährige angefahren hatte, ist wegen fahrlässiger Körperverletzung und Trunkenheit am Steuer verurteilt worden. Er hatte zum Unfallzeitpunkt 1,86 Promille Alkohol im Blut, war aber nicht im Dienst.

Die Walliser Justiz verurteilte den Gemeindepolizisten von Evolène zu einer Strafe von 75 Tagessätzen auf Bewährung und zu einer Busse von 1700 Franken. Der stellvertretende Walliser Staatsanwalt Jean-Pierre Greter bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Walliser Tageszeitung «Le Nouvelliste».

Dem Polizisten wurde der Fahrausweis entzogen. Ob er seine Stelle behalten kann oder entlassen wird, wird die Gemeinde Evolène am kommenden Montag entscheiden, wie der Vizepräsident der Gemeinde, Patrick Sierro, auf Anfrage der sda erklärte.

20. April 2017, 18:25

