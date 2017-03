Bevölkerung stellt Weichen für Albinen 2024

60 Personen – Einheimische, Gäste, Zweitwohnungsbesitzer – haben sich am vergangenen Samstag in Albinen während fünf Stunden gemeinsam über ein schwieriges Thema gebeugt: Wie schaffen wir eine Zukunft für das Dorf und die Gemeinde Albinen? Die Ideenwerkstatt begeisterte – und brachte viele Ideen und klare Zielsetzungen.

Der Erfolg des vom Gemeinderat organisierten Workshops war auch das Verdienst der beiden externen Moderatoren Mario Schnyder und Pascal Eggel. Zusammen mit einer Spurgruppe, die durch zehn junge Leuten aus dem Dorf zusammengesetzt war, hatten sie einen klar strukturierten Ablauf vorbereitet, der aber gleichzeitig viel Raum für spannende Diskussionen in den Gruppen und die Entwicklung kreativer Ideen liess.

Dass der Workshop unter die Affiche «Albinen 2024» gestellt wurde, war kein Zufall: In sieben Jahren feiert das Bergdorf nämlich das 800-Jahr-Jubiläum der ersten Erwähnung.

Konkrete Fragestellungen

In vier Runden befassten sich die Arbeitsgruppen mit immer neuen, zugespitzten Fragestellungen. Gesucht waren Antworten auf Fragen wie: Was hat das Dorf und die Bevölkerung in den letzten 50 Jahren geprägt? Was zeichnet Albinen heute aus? Welche Ressourcen stehen zur Verfügung, welche Stolpersteine warten auf dem Weg in die Zukunft? Wie soll Albinen im Jahr 2024 aussehen? Welche Ideen, Erwartungen und Möglichkeiten sind da?

Auch wenn die Meinungen unter den Teilnehmenden oft auseinandergingen und auch kontrovers diskutiert wurden, war der Workshop geprägt von gegenseitigem Respekt und vom Bemühen, einander zuzuhören.

Vorschläge werden gemeinsam weiterentwickelt

Zum Abschluss des Workshops setzten die einzelnen Gruppen jeweils fünf Prioritäten, die im Plenum mit Punkten bewertet wurden. Konkrete Vorschläge in Bezug auf die Stärkung des Dorfzentrums, die Schaffung von gewerblichen und handwerklichen Arbeitsplätzen, das schnelle Internet, die Positionierung als authentisches Leitern- und Kräuterdorf, die Wohnbauförderung für junge Familien oder die Wiedereröffnung der Dorfschule – um nur einige zu nennen – wird der Gemeinderat nun zusammen mit der Spurgruppe konkretisieren und dann in Arbeitsgruppen bis zur Realisierung weiterentwickelt werden.

Die Teilnehmer des Workshops werden zum gegebenen Zeitpunkt eingeladen, in diesen Arbeitsgruppen mitzuarbeiten. Jedenfalls soll die Zusammenkunft vom Samstag, so die Vorgaben des Albiner Gemeinderats, keine Eintagsfliege bleiben, sondern der Einstieg in eine breite und nachhaltige Zukunftsdiskussion sein.

