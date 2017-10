Bewaffneter Mann stürmt Groupe Mutuel in Martinach

Der Empfang des Hauptsitz in Martinach wurde von einem Vandalen zerstört. Foto: wb

Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann die Groupe Mutuel in Martinach gestürmt. Mit einem Werkzeug bewaffnet zerstörte er den Empfang der Versicherung. Niemand wurde verletzt.

Großer Schrecken am Donnerstagnachmittag in der Konzernzentrale der Groupe Mutuel in Martinach. Wie «LeNouvelliste» berichtet, hat ein Mann, bewaffnet mit einer 30 Zentimeter langen Zange, das Gebäude der Versicherung, gestürmt.

«Wir verfügen über einen Empfangsbereich mit drei Büros für alle Kundenfragen. Es ist nichts mehr übrig, der Mensch hat alles zerstört. Es gibt mehrere zehntausend Franken Schadenswert», sagt Annick Chevillot, Leiterin der Versicherungskommunikation. Die Fenster, Computer, die Wände, alles wurde zerstört.

Glücklicherweise konnten die drei anwesenden Mitarbeiter sofort fliehen und sich in das Gebäude flüchten, berichtet die Zeitung. «Ich weiß nicht genau, welches Werkzeug er benutzte, aber zum Glück hatte er keine Waffe. Es wurde niemand verletzt, aber das Personal ist offensichtlich sehr schockiert.»

Der Täter wurde von der Gemeindepolizei verhaftet und der Kantonspolizei übergeben. Die Motive des Vandalen sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen haben gerade erst begonnen. Groupe Mutuel reichte eine Klage wegen Sachschäden ein.

noa

26. Oktober 2017, 17:20

