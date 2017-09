Bilanz ist positiv

Begegnung zwischen Kunstschaffenden und der Walliser Bevölkerung zu fördern ist das Ziel des Projekts «Art en partage – kulturelle Teilhabe», das der Kanton Wallis 2016 lanciert hat. Am Freitagmorgen zogen die Verantwortlichen in Sitten Bilanz.

Das Projekt wurde öffentlich ausgeschrieben und im Rahmen der Initiative «Kulturelle Vielfalt in den Regionen» der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia realisiert. Im Wallis kamen 17 Projekte – davon sechs im Oberwallis – zum Handkuss. Sowohl die zuständige Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten wie auch Jacques Cordonier, Chef der Dienststelle für Kultur, zeigten sich mit dem Projektverlauf zufrieden. Ob und in welcher Form dieses Projekt weitergeht – informieren darüber will man im kommenden Jahr.

blo

29. September 2017, 13:58

