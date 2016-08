Binn ist Finalist im Rennen um das schönste Dorf der Schweiz

Zwölf Dörfer hatten sich der Wahl zum «schönsten Dorf der Schweiz» gestellt. Unter den Finalisten findet sich neben Ardez (GR), Morcote (TI) und Saint-Ursanne (JU) auch das Oberwalliser Dorf Binn. Welches der vier Finalisten-Dörfer das «schönste Dorf der Schweiz 2016» wird, kann noch bis zum 28. September mitbestimmt werden.

Im Juli hatten die «Schweizer Illustrierte», «L'illustré» und «Il Caffè» die Schweizer Bevölkerung dazu aufgerufen, das «schönste Dorf der Schweiz 2016» zu nominieren. Eine Jury wählte aus den über 100 Vorschlägen die zwölf schönsten Dörfer aus – je drei aus der Deutschschweiz, der rätoromanischen Schweiz, der Romandie und dem Tessin.

Die zwölf Dörfer wurden in den letzten Wochen in kurzen Porträts in der «Schweizer Illustrierten», «L'illustré» und «Il Caffè» sowie von den Fernsehsendern SRF, RTS, RSI und RTR vorgestellt. Per Voting haben die Schweizer entschieden, welche vier – pro Sprachregion ein Dorf – ins Finale einziehen im Rennen um den Titel «Schönstes Dorf der Schweiz 2016».

Die vier Finalisten sind: Ardez (GR), Binn, Morcote (TI) und Saint-Ursanne (JU). Sie erreichten unter den in ihrer Sprachregion nominierten Dörfern mit grossem Abstand den ersten Platz. Noch bis zum 28. September kann hier abgestimmt werden, welches der vier Finalisten-Dörfer das schönste ist. Für das Siegerdorf wird ein Fest ausgerichtet.

31. August 2016, 10:42

