Viel Regen bis Donnerstag

Bis Donnerstag muss in der ganzen Schweiz mit recht grossen Regenmengen gerechnet werden. Im Süden liegen 100 bis 200 Liter Regen pro Quadratmeter drin, im Norden sind es vielerorts etwa 30 bis 80 Liter.

Wie «MeteoNews» mitteilt, steht bis Donnerstag in der Schweiz eine sehr nasse Phase an. So gibt es im Süden etwa 100 bis 200 Liter Regen pro Quadratmeter und im Norden 30 bis 80 Liter. Der Regen ist dabei vor allem im Süden auch gewittrig durchsetzt.

Zusammen mit den bereits grossen Regenmengen vom Sonntag und von der Nacht auf heute könnte das viele Wasser vor allem im Tessin einige Probleme bereiten, so sind lokal Erdrutsche und Überflutungen möglich. Zudem sind die Temperaturen ab morgen deutlich tiefer als heute und als an den letzten Tagen, die Sommermarke von 25 Grad liegt vorderhand nicht mehr drin.

Die Natur freuts, Sommerliebhaber weniger...

Mehr zum Wetter im Wallis erfahren Sie hier.

pd/map

27. Juni 2017, 13:16

Artikel teilen