Bis zu 300 Millionen Franken Verluste

Im April dieses Jahres hat es die Schweizer Winzer kalt erwischt: Rund 80 Prozent der Anbauflächen waren von Frostschäden betroffen. Nur ein verschwindend kleiner Teil der gut 5000 professionellen Weingüter versichert sich gegen Frostschäden. Man rechnet mit Verlusten in der Höhe von bis zu 300 Millionen Franken.

Wie die Versicherung Schweizer Hagel gegenüber der «NZZ am Sonntag» angibt, schützen sich dieses Jahr bloss 250 Betriebe gegen Ertragseinbussen wegen Minustemperaturen. Der Versicherungsschutz ist nämlich nicht ganz billig: Um einen Hektarertrag von 30'000 Franken zu versichern, sind je nach Region und Höhe des Frostrisikos 350 bis 750 Franken Prämien je Hektare zu bezahlen.

Noch lassen sich über die Höhe des Verlustes für die Weinbranche keine genauen Angaben machen, da die Reben ein zweites Mal austreiben und der effektive Ertrag erst im Herbst bestimmt wird. Neben der Deutschschweiz war bekanntlich das Wallis besonders stark vom Frühjahrsfrost betroffen. Die finanziellen Verluste dürften sich im dreistelligen Bereich bewegen, schätzt Winzer Olivier Mounir, Besitzer des Cave du Rhodan in Salgesch, in der «NZZ am Sonntag». Grob kalkuliert rechnet die Sonntagszeitung mit einem Fehlbetrag von 150 Millionen Franken im Wallis, schweizweit mit 200 bis 300 Millionen Franken. Im Kanton Baselland allein beziffern sich die Schäden an den Trauben- und Obstkulturen auf 19 Millionen Franken.

Bund soll helfen

Man stehe in regem Kontakt mit der Bundesverwaltung, um entsprechende Massnahmen zu finden, lässt sich Chantal Aeby Pürro, Geschäftsführerin des Schweizerischen Weinbauernverbandes, zitieren. Die Organisation verlangt die Vergabe von zinslosen Darlehen, einen Tilgungsaufschub von Investitionskrediten, eine Vergütung für Neuanlagen sowie eine Unterstützung durch den Bund für die Zahlung der Frostversicherung.

Auch im Parlament sind bereits diverse Vorstösse eingereicht worden. So will etwa die Walliser CVP-Nationalrätin Géraldine Marchand-Balet wissen, welche Unterstützungsmassnahmen in der Landwirtschaftspolitik zur Verfügung stehen würden. Auf Kantonsebene ist man ebenfalls aktiv: Im Wallis fordern Politiker Steuererleichterungen für Weinbauern. In Graubünden bemüht sich der Branchenverband ebenfalls darum, dass die Winzer Hilfe erhalten. In einzelnen Lagen gebe es Ausfälle bis zu 80 Prozent, erklärt Georg Fromm, Präsident von Graubünden Wein, gegenüber der «NZZ am Sonntag».

Hoffen können die Winzer allenfalls auf den Fonds für Hilfe bei nicht versicherbaren Elementarschäden (Fonds Suisse). «Angesichts der ausserordentlichen Situation prüfen wir die Möglichkeit, stark betroffene Weingüter zu unterstützen», so Geschäftsleiter Daniel Arni. Normalerweise würden Frostschäden laut den Richtlinien von Fonds Suisse nicht abgedeckt.

map

21. Mai 2017, 20:00

Artikel teilen