Bissig kalter Wochenstart

Schlottern war bereits am Montagmorgen angesagt – besonders mit Einwirken der mässigen bis starken Bise. Bis Mittwoch wird es eisig kalt bleiben.

Die trockene und kalte Luft sibirischen Ursprungs hat der Schweiz bereits heute Morgen einen bissig kalten Start in die neue Woche beschert. Verbreitet wurden Tiefsttemperaturen von über -10 Grad gemessen – der kälteste Morgen dieses Winters. In den Bergen geht es noch etwas kälter zu und her. Auf dem Gornergrat wurden um 7 Uhr -22,5 Grad verzeichnet, auf dem Eggishorn waren es -21,4 Grad.

Tagsüber sieht es nicht besser aus: Die Höchstwerte erreichen zwischen -10 und -3 Grad, mit einer mässigen bis zeitweise starken Bise – am Genfersee fällt sie sogar stürmisch aus – fühlt sich das Ganze mehr wie -20 bis -10 Grad an. Im Wallis wird es tagsüber überall sonnig, bevor abends aus Norden wieder tiefe Wolken aufziehen. Auf den Bergen und Pässen weht mässiger Nordwind.

Bis Mittwoch bleibt es teils bewölkt, trocken und eisig kalt mit strengem Nachtfrost und Dauerfrost tagsüber. Am Donnerstag wird es föhnig, danach folgt etwas Schneefall und später Regen.

26. Februar 2018, 07:32

