Blatterhorn auf der Höhe

Jeizinen. Ein witzig-scharfsinniger Liedermacher und ein groove-verliebter Rhythmusmann: Das ist Blatterhorn. Ein Mundart-Duo mit Hang zu textlichen Kuriositäten. Und einem sicheren Sinn für starke Songs. Am Samstag spielen Daniel Blatter und Martin Venetz im Jeiziner Kulturpunkt.

Daniel Blatter und Martin Venetz gehören seit Jahren zu den produktivsten Musikkräften der Oberwalliser Musikszene. Nun haben sie sich vereint zum Duo Blatterhorn. Am Samstag, 20. Januar, spielt Blatterhorn um 20.00 Uhr im Kulturpunkt von Jeizinen. Serviert wird Walliser Mundart-Musik, reduziert auf das Wesentliche – und trotzdem präsent und voller Überraschungen.

Mit Witz und Groove

Daniel Blatter, versierter Gitarrist, unkonventioneller Komponist und scharfsinniger Texter, sorgte bereits bei Bands wie Bigfish, Bischfrisch, Dr. Best goes funky oder Tschill für erfrischende musikalische Farbtupfer, humorvoll und tiefgründig zugleich. Diesen Weg setzt er nun zusammen mit Martin Venetz fort. Schlagzeuger Venetz überzeugt mit seinem feinen Gespür für Groove und Rhythmus. So trieb er mit seinem Drum-Set bereits die Alex Rüedi Big Band an, hielt das One Take Orchestra in Schranken oder brillierte als Taktgeber des Walliser Seemaa. Blatter und Venetz setzen auf Walliser Mundart, mal rockig, mal entspannt, dazu ein Schuss Melancholie, garniert mit nicht zu wenig Ironie. Blatter singt und bearbeitet die Gitarre, Venetz begleitet am Bass und Schlagzeug zugleich. So entstehen schöne Lieder ohne Schnörkel. In der alten Kapelle von Jeizinen werden sie ihre volle Wirkung entfalten.

wb

17. Januar 2018, 10:46

