BLS betreibt ab 10. Dezember Autoverlad am Simplon

Die BLS will das Angebot am Autoverlad Simplon verbessern. Foto: wb

Der Kanton Wallis und die BLS haben sich bezüglich dem Autoverlad am Simplon geeinigt. Das Angebot zwischen Brig und Iselle soll gegenüber heute verbessert: An Spitzentagen fahren die Züge neu im Stundentakt und mit höherer Verladekapazität.

Artikel zum Thema BLS bewirbt sich für Autoverlad zwischen Brig und Iselle

Die BLS betreibt auf den Fahrplanwechsel vom 10. Dezember hin den Autoverlad am Simplon zwischen Brig und Iselle. Damit übernimmt sie den Betrieb von der SBB, nachdem diese bekannt gegeben hatte, darauf zu verzichten. Der Kanton Wallis und die BLS haben sich über die vor Monatsfrist eingereichte Offerte geeinigt, nachdem keine weitere eingereicht worden war.

Das Angebot für die Kunden wird ausgebaut. Die Verladetarife bleiben gegenüber heute unverändert. Vielfahrer profitieren zudem davon, dass die geltenden Punktekarten am Lötschberg künftig auch am Simplon gültig sein werden. Die BLS, welche bereits den Autoverlad am Lötschberg und den regionalen Bahnverkehr zwischen Brig und Domodossola fährt, kann dank der Übernahme des Simplonverlads Synergien nutzen.

Mehr Kapazität durch den Simplon

Ab Fahrplanwechsel wird die BLS das Angebot an insgesamt 35 Tagen pro Jahr verstärken – konkret während Feiertagen wie Ostern oder Auffahrt sowie an nachfragestarken Wochenenden im Sommer. Die Züge fahren dann stündlich. An den übrigen Tagen bleibt der 90-Minuten-Takt bestehen. In den kommenden Jahren will die BLS den Fahrplan zudem weiter ausbauen. Sämtliche Autozüge werden als reine Verladezüge geführt.

Weiter geführt wird auch der direkte BLS-Autoverlad von Kandersteg durch den Lötschberg- und den Simplontunnel bis Iselle: Zwischen April und Mitte Oktober verkehrt mindestens ein Zug pro Wochenende in jede Richtung. Den Bahnkunden bietet die BLS ausserdem seit dem 9. Juli alle zwei Stunden eine Verbindung mit dem RegioExpress «Lötschberger» zwischen Brig und Domodossola.

pd/map

27. September 2017, 10:31

Artikel teilen