BLS fährt ab Sommer im Zweistundentakt nach Domodossola

Grenzüberschreitend. Die BLS will den Bahnverkehr zwischen Brig und Domodossola stärken. Foto: BLS

Ab kommendem Sommer fährt die BLS im Zweistundentakt von Bern über die Lötschberg-Bergstrecke bis ins italienische Domodossola. Damit wird das Angebot für Pendler und Freizeitreisende verbessert.

Den regionalen Personenverkehr am Simplon betreibt die BLS schon seit dem Fahrplanwechsel vom 11. Dezember. Nun hat sich das Bahnunternehmen mit den Behörden im Wallis, dem Bundesamt für Verkehr und der "Agenzia della Mobilità Piemontese" auf italienischer Seite auf eine Angebotserweiterung geeinigt.

Mit dem neuen Fahrplan ab dem 9. Juli verkehren täglich vom Morgen bis am späten Nachmittag alle zwei Stunden RegioExpresszüge zwischen Bern und Domodossola. Während der Hauptverkehrszeiten unter der Woche fahren die RegioExpresszüge stündlich. Bisher verkehrten die Züge vorwiegend während der Hauptverkehrszeiten.

Künftig werden die Züge in Brig nicht mehr einen 20-minütigen Halt einlegen, sondern direkt nach Domodossola und wieder zurück nach Bern fahren, wie die BLS in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. Dadurch braucht das Bahnunternehmen keine zusätzlichen Züge auf der Linie.

Von dem verbesserten Angebot erhofft sich die BLS positive Auswirkungen auf den Tourismus im Berner Oberland, im Wallis und in der italienischen Region Piemont.

Nach der Eröffnung des Lötschberg-Basistunnels im Jahr 2007 hat das Bahnunternehmen für die Bergstrecke via Kandersteg und Goppenstein ein eigentliches Tourismuskonzept entwickelt. Seither wird die Region rund um den Lötschberg aktiv als Ausflugsregion vermarktet.

Mit den besseren Verbindungen nach Italien und weiter via Centovalli an den Lago Maggiore wird das Einzugsgebiet markant vergrössert. Die BLS konnte dazu verschiedene Partner in Norditalien gewinnen, darunter beispielsweise den Naturpark Val Grande oder die Centovalli-Bahn.

29. März 2017, 11:32

