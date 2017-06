Den Tourismus ankurbeln

Ab dem 9. Juli fährt die BLS im 2-Stunden-Takt von Bern über die Lötschberg-Bergstrecke via Brig nach Domodossola. Im Vorfeld dieser Einführung trafen sich am Freitag im Stockalperturm Gondo Vertreter der BLS, politische Behörden des Kantons Wallis und der Region sowie Tourismusexperten zu einem Austausch.

Mit der Angebotsverbesserung am Simplon will die BLS ihr Tourismuskonzept «Lötschberger-Land» auf die Region Piemont ausweiten und damit den Tourismus im Berner Oberland, im Wallis, am Simplon und um den Lago Maggiore stärken. Dafür arbeitet das Bahnunternehmen verstärkt mit verschiedenen Partnern in Norditalien zusammen. Hierzu zählen beispielsweise die Centovalli-Bahn, der Busbetrieb Comazzi oder auch der Nationalpark Val Grande.

Wertschöpfung im zweistelligen Millionenbereich

Eine Studie der Berner Fachhochschule geht davon aus, dass diese Angebotserweiterung für die Regionen Berner Oberland, Wallis und Norditalien eine jährliche Wertschöpfung im zweistelligen Millionenbereich mit sich bringt. Die Verantwortlichen der BLS rechnen auf der Simplonachse mit höheren Frequenzen sowohl in Richtung Süden als auch Norden. Grossratspräsident Diego Wellig und die italienischen Behörden strichen die enorme wirtschaftliche Bedeutung eines intakten Grenzverkehrs am Simplon hervor.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema morgen im «Walliser Boten».

msu

30. Juni 2017, 14:33

Artikel teilen