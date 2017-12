Bonvin b-groupe.ch gewinnt den Prix Sommet

Grosser Erfolg für das Unternehmen Bonvin b-groupe aus Crans-Montana: am Donnerstagabend wurde das im Bereich sanitäre Einrichtungen, Blechwaren und Heizung tätige Unternehmen im Rahmen einer Galaveranstaltung in Conthey zum Sieger der 32. Ausgabe des Prix Sommet gekürt. Den mit 10000 Franken dotierten Preis verlieh die UBS in diesem Jahr an jenes Walliser Unternehmen, welches bei der Digitalisierung bereits besonders gut aufgestellt ist.

Ins Rennen gestiegen waren fünf Walliser Firmen: das Hôtel Ambassador mit dem Restaurant des Cheminots aus Brig-Glis, die Visper HOOC AG, die Sittener Ecole Ardévaz, die Louis Morand & Cie aus Martinach, und natürlich die Bonvin b-groupe.ch aus Corin bei Crans-Montana.

Die Jury begründete den Handkuss für die Unterwalliser Firma damit, dass das Unternehmen "täglich die Digitalisierung erfolgreich bei seinen verschiedenen Ausbautätigkeiten" nutze. Somit sei die Bonvin b-groupe ein seltenes Beispiel für die Digitalisierung in der Baubranche. Konkret habe das Unternehmen sämtliche im Aussendienst gesammelten Informationen digitalisiert und damit die internen Arbeitsabläufe optimiert, auch und gerade was den Zeitaufwand angehe.

Als Gastredner durfte UBS-Regionaldirektor Iwan Willisch heuer den Präsidenten der ETH Lausanne, Prof. Martin Vetterli, begrüssen. Dieser zeichnete eine Momentaufnahme des digitalen Wandels, der nicht nur das Silicon Valley, sondern eben auch die Schweiz und das Wallis vor Chancen und Herausforderungen stelle.

