Wohnhaus gerät nach Blitzeinschlag in Brand

Nach einem Blitzeinschlag fing in Biel-Grafschaft ein dreistöckiges Haus am Sonntagabend Feuer. Foto: zvg

Nach einem Blitzeinschlag hat am Sonntagabend in Biel-Grafschaft ein Wohnhaus Feuer gefangen. Verletzt wurde dabei niemand.

Nach Angaben der Walliser Kantonspolizei war das dreistöckige Haus zum Zeitpunkt des Brandausbruchs bewohnt. Alle Bewohner konnten sich aus dem Haus in Holzbauweise in Sicherheit bringen. Das Feuer breitete sich rasch auf das ganze Gebäude aus und richtete grossen Sachschaden an.

Zur Brandbekämpfung ist ein Grossaufgebot von 30 Feuerwehrleuten der Feuerwehr Goms mit Löschwagen aufgeboten worden. Aufgrund der engen Platzverhältnisse in den Dorfstrassen ist auch ein Helikopter für Löscharbeiten aufgeboten worden. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergriff.

zen

09. Juli 2017, 20:26

