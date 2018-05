Verletzte Person nach Wohnungsbrand

Am Dienstagabend ist in Grimisuat in einem Wohnhaus Feuer ausgebrochen. Dabei wurde eine Person verletzt. Sie musste hospitalisiert werden. Foto: 1815.ch

Am Dienstagabend ist in Grimisuat in einem Wohnhaus Feuer ausgebrochen. Dabei wurde eine Person verletzt. Sie musste hospitalisiert werden.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt brach der Brand der Brand am Dienstagabend nach 21 Uhr aus. Eine Drittperson meldete der Einsatzzentrale der Kantonspolizei einen Brandausbruch in einer Wohnung im dritten Stock eines Wohnhauses in Grimusat.

Die aufgebotene Feuerwehr von Adret konnte den Brand mithilfe der Stützpunktfeuerwehr Sitten rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Eine Person wurde dabei verletzt und insSpital von Sitten transportiert. Später wurde sie mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Unispital nach Lausanne überflogen.

Die Hausbewohner mussten aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Diese konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist zurzeit nicht geklärt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

pd / zen

09. Mai 2018, 09:36

