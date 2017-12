Brand beschädigt Thermalbad in Ovronnaz

Durch den Brand sind grosse Schäden am Thermalbad in Ovronnaz entstanden. Foto: zvg

In der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht ist im Thermalbad in Ovronnaz ein Brand ausgebrochen. Der Wellnessbereich ist dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden. Personen hingegen kamen keine zu Schaden.

Der Nachtwächter des Thermalbads in Ovronnaz meldete der Einsatzzentrale der Kantonspolizei am Freitag gegen 00.15 Uhr den Brandausbruch. Ein Brandmelder löste den Alarm im Wellnessbereich aus. Die aufgebotene Stützpunktfeuerwehr Deux-Rives begab sich rasch vor Ort. Um 01.50 Uhr hatten die aufgebotenen Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle.

Der gesamte SPA-Bereich wurde durch die Flammen beschädigt. Der Thermalschwimmbadbereich erlitt durch den Brand ebenfalls Schäden. Nach dem Einsatz wurden sechs Feuerwehrleute für eine medzinische Kontrolle nach Sitten gefahren und konnten kurz darauf das Spital verlassen. Die Brandursche ist zur Zeit nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

pd/map

15. Dezember 2017, 11:37

