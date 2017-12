Geschäft in Verbier durch Brand teilweise zerstört

Am frühen Freitagmorgen ist in einem Geschäft in Verbier ein Brand ausgebrochen. Personen sind dabei keine zu Schaden gekommen.

Eine Drittperson meldete der Einsatzzentrale der Kantonspolizei am Freitagmorgen gegen 03.00 Uhr, dass sich in einem Geschäftskomplex an der Rue de Médran in Verbier, an welchem Umbauarbeiten ausgeführt werden, ein Brand entfachte. 25 Feuerwehrleute der Stützpunktfeuerwehr Bagnes begaben sich vor Ort und konnten den Brand rasch löschen. Ein Teil des Geschäftskomplexes wurde total zerstört.

Die Brandursache ist zurzeit noch nicht geklärt. Eine Untersuchung ist eingeleitet worden.

pd/map

15. Dezember 2017, 09:47

