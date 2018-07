Brand in einem Mehrfamilienhaus

Am Dienstag ist in Sitten in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung in Brand geraten. Foto: zvg

Am Dienstag ist in Sitten in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnung in Brand geraten. Es blieb beim Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer entfachte sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei Wallis am Dienstagabend gegen 23 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Sitten.

Mehrere Personen meldeten der Einsatzzentrale der Kantonspolizei einen Brandausbruch in einer Küche im 4. Stock eines Wohnhauses an der Rue de l’Envolin Sitten.

Die unverzüglich aufgebotene Stützpunktfeuerwehr Sitten begab sich vor Ort. Aus Sicherheitsgründen wurden die Bewohner des Gebäudes evakuiert. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist gegenwärtig ungeklärt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

pd / zen

25. Juli 2018, 09:41

