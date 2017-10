Brand im achten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses

Am Donnerstagmittag wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Foto: Kapo Wallis

Am Donnerstagmittag entfachte sich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Sitten ein Feuer. Durch den Brand kamen keine Personen zu schaden.

Eine Drittperson meldete der Polizei am Donnerstag gegen 12.00 Uhr, dass sich in einer Wohnung im achten Stock eines Wohnhauses an der Rue de l'Envol in Sitten ein Brand entfacht hatte. 20 Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr von Sitten begaben sich daraufhin vor Ort und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Durch das Feuer entstand erheblicher Sachschaden. Gemäss Polizeiangaben mussten 15 Hausbewohner aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Diese konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandurasche ist zurzeit nicht geklärt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

26. Oktober 2017, 16:42

Artikel teilen