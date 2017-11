Grossbrand in Siders

Ein Feuer zerstörte am Dienstagabend ein leer stehendes Gebäude in der Siderser Altstadt. Foto: Facebook / Silvio Caldelari

Am Dienstagabend ist in einem alten Gebäude in Siders ein Feuer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude.

Der unbewohnte Altbau stand gegen 17.30 Uhr in Vollbrand. Laut einem Eintrag bei einem Facebook-User handelt es sich um ehemalige Bar, die ein Raub der Flammen wurde.

Posted on Facebook

Laut Angaben der Walliser Kantonspolizei ist der Brand inzwischen durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden. Verletzte Personen seien keine zu beklagen.

zen

21. November 2017, 19:00

Artikel teilen