In einem Sportschugeschäft in Verbier brach ein Feuer aus

Bei einem Brand in einem Sportgeschäft wurde niemand verletzt. (Symbolbild) Foto: 1815.ch

Am Samstag gegen 21.00 Uhr ist in Verbier in einem einem Verkaufsgeschäft ein Brand festgestellt worden. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei wurde durch den Eigentümer über den Brand in einem Sportschuhgeschäft in Verbier informiert, teilt die Kantonspolizei am Sonntag mit.

Die Feuerwehr CSI Bagnes-Vollèges-Sembrancher war schnell vor Ort und konnte entsprechende Massnahmen ergreifen. Der Brandherd befand sich nur in einem Raum und konnte schnell gelöscht werden.

Die Brandursache ist zurzeit unbekannt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

pd/noa

11. Februar 2018, 09:18

