«Viel Arbeit und Überzeugung»

Für die Mitglieder des Walliser Braunviehzuchtverbandes neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu. Am Samstag lud der Verband zur Generalversammlung nach Mörel-Filet.

Verbandspräsident Beat Imhof hielt in seinem Jahresbericht fest: «Über das ganze Jahr hinweg haben etliche Züchter aus unserem Verbandsgebiet an Schauen und Ausstellungen mit ihren Tieren teilgenommen.» All denen gelte ein grosses Dankeschön. «Denn es braucht viel Arbeit, Schweiss, Ausdauer und Überzeugung bis so ein Anlass zu Ende ist.» Als einen Höhepunkt bezeichnete Imhof unter anderem die Präsenz von Walliser Tieren an der nationalen Ausstellung «Bruna 2017» von Anfang April in Zug. «Die ausgestellten Tiere machten beste Werbung für unser Braunvieh.»

Per Ende August zählte der Walliser Braunviehzuchtverband 124 Mitglieder mit insgesamt 2017 Kühen. Anlässlich der Generalversammlung konnte sich drei Züchter über eine Auszeichnung freuen. So René und Marcel Heinen aus Grengiols, deren Kuh «Sara» eine Lebensleistung von über 100'000 Kilogramm Milch vorweisen kann. Das Tier «Gina» von Sepp Zurfluh aus Fieschertal erzeugte über 85'000 Kilogramm.

msu

09. Dezember 2017, 17:08

