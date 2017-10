Breast Care Nurse im Oberwalliser Spitalzentrum

Die Diagnose Brustkrebs kann bei betroffenen Frauen tiefe Krisen auslösen. Um die Frauen in dieser schweren Zeit zu begleiten, bietet das Spitalzentrum Oberwallis SZO neu eine Breast Care Nurse Sprechstunde an.

Brustkrebs ist – mit etwa 5'900 neuen Fällen jährlich in der Schweiz – die häufigste Krebsart bei Frauen. Um die Frauen in dieser Zeit zu begleiten, bietet die Brest Care Nurse, eine speziell auf dem Gebiet des Brustkrebses ausgebildete Pflegefachfrau, den Patientinnen professionelle Unterstützung an. Anlässlich des Brustkrebsmonats stellt die Klinik Frau-Kind des SZO seine neue Breast Care Nurse Sprechstunde am Standort Visp vor.

«Mit der Beratung streben wir an, dass die betroffenen Frauen befähigt werden, den vielfältigen Herausforderungen dieser Krankheit mit den eigenen Ressourcen und Möglichkeiten immer besser zu begegnen, und um im Alltag zu bestehen», erklärt Inge Berchtold-Kalbermatter, dipl. Pflegefachfrau Onkologie, Breast Care Nurse SZO in einer Mitteilung.

Ein umfassendes Angebot

Die Brustpflegefachfrau biete Unterstützung während des gesamten diagnostischen und therapeutischen Prozesses. Sie beziehe dabei die körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren mit ein, berät die Frauen im Umgang mit Nebenwirkungen von Therapien oder bei körperlichen Veränderungen (z.B. Anpassung von Brustprothesen und Beratung von Haarverlust). Sie begleitet die Frauen und deren Angehörige nicht nur rund um die Krankheit und den Gesundungsprozess, sondern auch bei damit verbundenen Themen wie Ängste, Sexualität, Körperbildveränderung, Schönheit, Familie und vielem mehr.

pd/noa

19. Oktober 2017, 09:05

Artikel teilen