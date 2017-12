Brig erstrahlte in neuem Licht

Verschiedene Künstler färbten die Briger Altstadt in ein neues Gewand. Die Walliser Nacht der Bilder lud damit zu einer Neuentdeckung des Kulturerbes ein.

Am Freitag und Samstag erstrahlte die Briger Altstadt in einem neuen Licht. So wurden auf die Häuserfassaden der kulturträchtigen Gebäude verschiedene Bilder, etwa Teile aus Manuskripten von Ptolemäus oder Darstellungen der Reisliteratur aus dem 19. Jahrhundert, projiziert. Dabei wurde die lange Geschichte der Bücher entlang der Rhone erzählt.

Zudem wurden die Perlen der Altstadt in ein warmes Licht getaucht. In architektonischen Spaziergängen durften Interessierte viel Wissenswertes über die Meisterwerke erfahren. So etwa über den Abbruch des Salzhofs vor der neuen Pfarrkirche in Brig. Nach einer heftigen Debatte entschied die Briger Bevölkerung entgegen der Meinung der Denkmalpflege, den Salzhof abzureissen.

Damian Walliser, der durch die Briger Altstadt geführt hat, sagte dazu: «Die Geschichte ist wandelnd. Wir müssen uns bewusst sein, dass sich Dinge, die wir lange kennen, verändern können und in der Zukunft eingehen können.»

mgo

03. Dezember 2017, 12:07

