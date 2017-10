Bürki wird Nachfolger von Romano

Der im Kanton Solothurn beheimatete Daniel Bürki wird neuer Leiter der Abteilung öffentliche Sicherheit sowie Chef der Gemeindepolizei Visp.

Nach Bekanntgabe der Demission und Einreichung der Kündigung von Abteilungsleiter und Polizeichef Bruno Romano per Ende 2017 hat die Gemeinde Visp die Stelle als Leiter der Abteilung öffentliche Sicherheit sowie Chef der Gemeindepolizei öffentlich ausgeschrieben. An seiner Sitzung vom Dienstag hat der Gemeinderat Daniel Bürki auf den 1. Februar 2018 als Nachfolger von Romano ernannt.

Der im Kanton Solothurn beheimatete Bürki hat die Polizeischule sowie anschliessend alle drei polizeilichen Führungslehrgänge absolviert. Durch die Führungsverantwortung in verschiedenen Polizeifunktionen sowie im Grenzwachtkorps hat er sich eine vielfältige und fundierte Erfahrung im Polizeiwesen angeeignet. So führte er unter anderem als Kommandant die Polizeieinheiten des Bezirks Dorneck-Thierstein/SO sowie der Stadt Olten. In Sonderfunktionen erwarb er sich ebenfalls Kompetenzen für Stabsarbeit in ausserordentlichen Lagen und Ereignissen. Daniel Bürki ist 53-jährig, verheiratet und wird seinen Wohnsitz in Visp einnehmen.

pd/map

18. Oktober 2017, 17:43

Artikel teilen