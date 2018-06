Bundesrat: «Ohne Walliser Feuer keine Olympischen Spiele»

Der Bundesrat hat am Sonntag alles klar gemacht: "Ohne Walliser Feuer keine Olympischen Spiele", titelte er eine Medienmitteilung zum Ausgang der Walliser Olympia-Abstimmung.

«Die Unterstützung der Bevölkerung in den Regionen und auch in den Austragungsorten war und ist für den Bundesrat Voraussetzung für den Erfolg von Olympischen Winterspielen in der Schweiz», heisst es in der Mitteilung des Eidgenössischen Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) weiter. Das habe der Bundesrat mehrfach festgehalten.

Der Bundesrat erachte das Abstimmungsresultat im Wallis in einer ersten Einschätzung nicht als Votum gegen den Sport oder gegen den olympischen Geist in der Schweiz, dank dem zahlreiche internationale Sportverbände ihren Sitz in der Schweiz hätten. Es sei aber ein Entscheid gegen ein Projekt «Sion 2026» und reihe sich in andere kantonale und kommunale Volksentscheide gegen Grossanlässe ein.

