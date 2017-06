Bundesrat verbessert trotz Sparmassnahmen Erdbebenvorsorge

Wegen der Sparvorgaben des Parlaments kann der Bund die Koordinationsstelle für Erdbebenvorsorge nur noch auf Sparflamme betreiben. Der Bundesrat ist bemüht, die Erdbebenvorsorge trotzdem zu verbessern.

Er hat am Freitag zusätzliche Massnahmen für die Jahre 2017 bis 2020 beschlossen. So sollen die Erneuerung der nationalen Erdbebenmessnetze abgeschlossen, die Grundlagen zur Gefährdungsabschätzung und zur Erdbebensicherheit verbessert und ein Erdbebenrisikomodell für die Schweiz erstellt werden. Letzteres dient dazu, bei einem Erdbeben rasch die Schäden abschätzen zu können.

Weitere Massnahmen betreffen die Bundesbauten, für deren Erdbebenschutz der Bund zuständig ist. Dazu will der Bundesrat unter anderem ein Inventar zur Erdbebensicherheit wichtiger Bauten im In- und Ausland erstellen, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Schliesslich geht es um die Unterstützung der Kantone im Fall eines Erdbebens. Diese wären bei einem Grossereignis rasch überfordert, der Bund müsste unter Umständen beim Parlament Sonderfinanzhilfen beantragen. Wie die Erfassung der Schäden organisiert und die Gelder an die Geschädigten verteilt werden, soll schon vor einem allfälligen Erdbeben geklärt werden.

Seltene, aber reale Gefahr

Die Koordinationsstelle für Erdbebenvorsorge hingegen kann der Bund nur noch sehr eingeschränkt betreiben. Grund sind die Sparvorgaben des Parlaments. Aufgabe der Koordinationsstelle ist es, die Zusammenarbeit und die Qualitätssicherung auf Bundesebene zu gewährleisten. Sie fördert zudem die Erdbebenvorsorge bei den Kantonen und Verbänden.

Laut Bundesrat sind Erdbeben in der Schweiz zwar eine eher seltene, aber reale und ernstzunehmende Gefahr. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die Erdbebengefährdung mittel. Dabei gibt es regionale Unterschiede. Das Wallis ist die Region mit der höchsten Gefährdung, gefolgt von Basel, Graubünden, dem St. Galler Rheintal, der Zentralschweiz und der übrigen Schweiz.

Im Jahr 1356 zerstörte ein Erdbeben mit einer Magnitude von etwa 6,5 die Stadt Basel. Laut Bundesrat würde ein solches Ereignis heute Schäden von 50 bis 100 Milliarden Franken verursachen.

sda / pmo

16. Juni 2017, 11:42

