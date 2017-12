Buntes Programm im Grünen Zimmer

Djembe spielen, Bogenschiessen oder Fragen an den kantonalen Bieneninspektor richten. Der Dachverband der Freiwilligenarbeit «Benevoles» lud am Samstag zu einem abwechslungsreichen Tag ein und bedankte sich damit bei den freiwilligen Helfern.

In diesem Jahr organisierte der Dachverband der Freiwilligenvereine zum ersten Mal einen Dankesanlass im Oberwallis. Dies am kantonalen Tag der Freiwilligenarbeit. «Benevoles» zählt im Wallis über 70 Mitglieder und auch im Oberwallis werden es laufend mehr. Mittlerweile finden sich darunter 13 Oberwalliser Vereine.

Das freut auch Vorstandsmitglied von «Benevoles», Benno Meichtry, der sich mit einem bunten Programm bei den freiwilligen Helfern für ihr Engagement bedanken will: «Wir wollen der Öffentlichkeit aufzeigen, welchen Wert die Freiwilligenarbeit hat und den Helfern diese Anerkennung geben», sagt Meichtry.

So hatten die freiwilligen Helfer am Morgen die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Workshops. So sprach der kantonale Bieneninspektor Franz-Josef Salzmann von der wirtschaftlichen Bedeutung der Bienen. In den beiden anderen Workshops hatten Interessierte die Möglichkeit, zum Djembe oder zu Pfeil und Bogen zu greifen.

«Wir wollten in diesem Jahr den Fokus auf Sport und Kultur setzen», erklärt Meichtry. Denn oftmals höre man von Freiwilligenarbeit im Sozial- und Gesundheitsbereich. Aber auch im Sport und in der Kultur engagieren sich viele fleissige Helfer und bringen die Bevölkerung zusammen – und das völlig ehrenamtlich.

mgo

02. Dezember 2017, 14:11

