Burgergemeinde Zermatt schreibt schwarze Zahlen

Die Burgergemeinde Zermatt hat im im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 29,6 Millionen Franken einen Gesamtumsatz erwirtschaftet. Sie schliesst das Geschäftsjahr mit einem Finanzierungsüberschuss von 2,8 Millionen Franken ab.

Nach zwei äussert schwierigen Jahren bedingt durch ein ungünstiges wirtschaftliches und politisches Umfeld konnte die Burgergemeinde Zermatt die Ergebnisse im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz der immer noch kritischen touristischen Rahmenbedingungen verbessern. Während der erwirtschaftete Gesamtumsatz praktisch unverändert bei 29,6 Millionen Franken liegt, steigt der erarbeitete Mittelzufluss (Cashflow) auf 4,4 Millionen Franken. Die Burgergemeinde schliesst das Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden insgesamt 1,6 Millionen Franken in Finanz- und Sachanlagen investiert. Die Investitionsschwerpunkte lagen dabei im neuen Ristorante Pizzeria Rothorn und im Riffelhaus-1853.

Matterhorn Group trotzt dem schwierigen Markumfeld

Die Hotels & Gaststätten der Burgergemeinde Zermatt - welche gegen aussen unter der Bezeichnung Matterhorn Group auftreten – blicken auf ein durchaus erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der Betriebsertrag der Hotels und Gaststätten bewegt sich mit 28,9 Millionen Franken ebenfalls auf Vorjahresniveau.

Während im Wallis und auch in Zermatt ein Logiernächterückgang verzeichnet werden musste, steigen die Logiernächte in den Hotels der Matterhorn Group um rund 11 Prozent. Neben dem 3100 Kulmhotel Gornergrat können vor allem das Grand Hotel Zermatterhof und das Riffelhaus – 1853 eine Logiernächtezunahme verbuchen. In der Folge steigt der Beherbergungsertrag um rund 600'000 Franken auf 8,1 Millionen Franken. Auch im Geschäftsfeld Detailhandel / Shops konnte der Ertrag leicht auf 1,9 Millionen Franken verbessert werden.

Vor allem aufgrund der ungünstigen Schnee- und Wetterverhältnisse zu Beginn des Winters sinkt der Ertrag aus Gastronomie auf 16,7 Millionen Franken. Allerdings konnten die Kosten durch ein konsequentes Kosten-Management erheblich um 1,4. Millionen Franken gesenkt werden.

Geschäftsjahr 2016/2017 viel versprechend angelaufen

Der Winter 2016 / 2017 hat sich positiv entwickelt. Vor allem der Monat April lag deutlich über den Erwartungen. Insgesamt konnte der Unternehmensertrag in der Matterhorn Group im Vorjahresvergleich um rund 2,0 Millionen Franken erhöht werden. Trotz der bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf den aktuellen Sommer kann aufgrund der Buchungslage und Nachfrage mit vorsichtigem Optimismus auf die kommenden Monate geschaut werden kann.

pd / zen

27. Juni 2017, 17:12

