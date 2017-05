Früher Morgenkurs im Binntal für ganze Saison

Der Verein Bus alpin baut per sofort seinen Mitgliederbestand aus. Als neuer nationaler Träger kann das Netzwerk Schweizer Pärke begrüsst werden. Dazu konnten mit Lenk-Simmental und Pany-St. Antönien zwei weitere Regionsmitglieder aufgenommen werden. Es werden zudem laufend Betriebsoptimierungen durchgeführt.

Der national tätige Verein Bus alpin verzeichnet eine dynamische Entwicklung seiner Mitgliederstruktur. Bus alpin erschliesst zusammen mit seinen regionalen Partnern touristische Ausflugsziele mit Busbetrieben, welche nicht von öffentlichen Abgeltungen profitieren können. Mit den neu aufgenommenen Regionen ist der Verein nun in 15 Bergregionen aktiv. Der Verein Bus alpin ist zudem erfreut darüber, mit dem Netzwerk Schweizer Pärke einen neuen Träger auf der nationalen Ebene begrüssen zu dürfen.

In der Berner Oberländer Region Lenk-Simmental soll mit Bus alpin die bestehende touristische Buslinie von der Lenk zur Iffigenalp gestärkt werden. Ganz neu im Bus alpin-Verbund ist zudem die Prättigauer Region Pany-St. Antönien. Das Aufnahmegesuch der Gemeinde Luzein wurde vom Bus-alpin-Vorstand erst vor wenigen Tagen gutgeheissen. Ein massiver Angebotsausbau kann ausserdem in der Region des Waadtländer Jura gefeiert werden.

Des weiteren kommt es laufend zu Betriebsoptimierungen: Der frühe Morgenkurs an Wochenenden in der Region Binntal wird neu für die ganze Saison angeboten. In der Region Greina/Bleniotal GR/TI wurde letztes Jahr ebenfalls ein früher Morgenkurs eingeführt und getestet. Künftig wird er fahrplanmässig gefahren. Die Region Val-de-Charmey wartet ebenfalls mit einem Angebotsausbau auf: der letzte Nachmittagskurs führt neu zurück bis ins Greyerzer Dorf Charmey.

