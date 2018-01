Buttet zurück im Tagesgeschäft

Yannick Buttet wird ab Donnerstag wieder die Geschäfte als Gemeindepräsident von Collombey-Muraz führen. Dieses Amt ist das einzige, das ihm nach Bekanntwerden seiner Eskapaden und einem Alkoholentzug geblieben ist.

Artikel zum Thema Nach Rücktritt als Nationalrat bleibt Buttet im Wallis unter Druck

Die Mitarbeiter der Gemeinde seien Ende vergangener Woche entsprechend informiert worden, berichten Unterwalliser Medien. Präsident Buttet soll ab dem 1. Februar wieder die Gemeinde führen. Damit kehrt der CVP-Politiker zurück ins Tagesgeschäft.

Sein Amt als Vizepräsident der CVP Schweiz hatte er – genau wie sein Nationalratsmandat auch – niedergelegt. Dies, nachdem Ende November Vorwürfe laut wurden, dass Buttet seine Ex-Geliebte sowie mehrere Parlamentarierinnen belästigt haben soll.

Buttet kündigte an, sich aufgrund seines Alkoholkonsums in Behandlung zu begeben. In der Zwischenzeit hat die Walliser Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen den 40-Jährigen eröffnet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

dab

30. Januar 2018, 10:48

Artikel teilen